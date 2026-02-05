Maltempo sull'Italia previsti temporali e vento forte | Atteso il passaggio di quattro perturbazioni

Oggi e nel weekend l’Italia deve prepararsi a forti temporali e vento. Tra giovedì 5 febbraio e domenica 8, quattro perturbazioni attraverseranno il paese, portando pioggia e maltempo su molte regioni. Le previsioni indicano che il clima rimarrà molto instabile nei prossimi giorni, con condizioni che potrebbero creare disagi e problemi alla viabilità.

Tra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Attese piogge, temporali e vento forte, ma neve solo in montagna. Temperature nelle medie o poco al di sopra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un’instabile figura di maltempo si sta avvicinando all’Italia, portando precipitazioni intense, venti forti e neve a bassa quota.

Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metri. Evacuazioni in Sicilia e Sardegna, due feritiForte maltempo sulle Isole maggiori e in Calabria, con allerta massima per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, un ciclone tra Sardegna, Sicilia, ... leggo.it

#Maltempo Emilia Romagna, #neve sull’Appennino modenese: 30cm al Passo delle Radici | VIDEO facebook

#meteo. Buongiorno, maltempo sull'Italia per una perturbazione in transito con piogge, rovesci e temporali da nord verso sud. Neve sulle Alpi, ventoso. Tutti i dettagli scaricando l'App di #3BMeteo x.com