Maltempo sull’Italia | in arrivo settimana di nubifragi vento forte e neve

Un’instabile figura di maltempo si sta avvicinando all’Italia, portando precipitazioni intense, venti forti e neve a bassa quota. La Sardegna, la Sicilia e la Calabria sono tra le regioni più esposte alle condizioni avverse, mentre al Nord-Ovest si prevede neve fino a 400 metri. La situazione richiede attenzione e precauzioni per affrontare le eventuali criticità che potrebbero verificarsi durante questa settimana.

Torna il maltempo nello scenario meteorologico italiano con una nuova e intensa fase perturbata destinata a colpire gran parte dell’Italia. A partire da oggi, le condizioni atmosferiche inizieranno a peggiorare progressivamente, fino a raggiungere il culmine tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando è atteso il passaggio di un pericoloso ciclone mediterraneo. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il sistema porterà piogge abbondanti, temporali intensi, venti di burrasca e nevicate a quote insolitamente basse. Già nella giornata odierna si registrano precipitazioni sull’estremo Nord-Ovest, sulla Sardegna orientale e lungo i settori ionici, con piovaschi irregolari anche in Emilia, Marche settentrionali e Puglia centrale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maltempo sull’Italia: in arrivo settimana di nubifragi, vento forte e neve Leggi anche: Maltempo in arrivo sull’Italia con pioggia e vento forte, Halloween a rischio nubifragi: le zone interessate, Leggi anche: Meteo venerdì: forte maltempo con nubifragi, allagamenti e neve La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Allerta Meteo, nuovo ciclone sull'Italia: forte libecciata, nubifragi e nevicate. SOS maltempo!!! Da Ponte Schiavo a Mili, passando per Galati. In vista del maltempo previsto per lunedì e martedì, il Comune di Messina ha avviato interventi urgenti per la messa in sicurezza. Domani si deciderà sull'apertura delle scuole x.com Allerta meteo e forte maltempo in arrivo sulla Sardegna. Si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 21:00 del 18.01.2026 e sino alle 23:59 del 19.01.2026 un AVVISO di allerta per: codic - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.