Maltempo sull’Italia | in arrivo settimana di nubifragi vento forte e neve

18 gen 2026

Un’instabile figura di maltempo si sta avvicinando all’Italia, portando precipitazioni intense, venti forti e neve a bassa quota. La Sardegna, la Sicilia e la Calabria sono tra le regioni più esposte alle condizioni avverse, mentre al Nord-Ovest si prevede neve fino a 400 metri. La situazione richiede attenzione e precauzioni per affrontare le eventuali criticità che potrebbero verificarsi durante questa settimana.

Torna il maltempo nello scenario meteorologico italiano con una nuova e intensa fase perturbata destinata a colpire gran parte dell’Italia. A partire da oggi, le condizioni atmosferiche inizieranno a peggiorare progressivamente, fino a raggiungere il culmine tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando è atteso il passaggio di un pericoloso ciclone mediterraneo. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il sistema porterà piogge abbondanti, temporali intensi, venti di burrasca e nevicate a quote insolitamente basse. Già nella giornata odierna si registrano precipitazioni sull’estremo Nord-Ovest, sulla Sardegna orientale e lungo i settori ionici, con piovaschi irregolari anche in Emilia, Marche settentrionali e Puglia centrale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

