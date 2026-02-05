Malore improvviso mentre sfreccia sulle piste di Canazei

Un uomo svedese di 72 anni ha avuto un malore improvviso mentre scendeva sulle piste di Canazei, nel comprensorio del Belvedere. È successo ieri pomeriggio, mentre lo sciatore era in movimento. Alcuni testimoni hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. La scena si è svolta in pochi minuti, creando tensione tra gli altri sciatori presenti.

Sono stati attimi decisamente concitati quelli vissuti nelle scorse ore sulle nevi del comprensorio sciistico del Belvedere a Canazei quando uno sciatore svedese di 72 è stato colto da un malore improvviso mentre stava sciando su una delle piste dell'area.

