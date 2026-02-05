Malore alla guida | Stefano Ferrari è stato trovato morto in auto dalla compagna

Un uomo di 36 anni, Stefano Ferrari di Salò, è stato trovato morto in auto dalla sua compagna mercoledì sera ad Agnosine, in località Fondi. Stando alle prime ricostruzioni, Ferrari avrebbe avuto un malore mentre era alla guida, e l’auto si è schiantata contro un muro. La donna ha chiamato subito i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo esattamente.

Si chiamava Stefano Ferrari, aveva 36 anni ed era originario di Salò l’uomo che ha perso la vita nella serata di mercoledì, in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Agnosine, in località Fondi.Ferrari era uscito di casa intorno alle 19.30 a bordo della sua Audi per una semplice commissione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Stefano Ferrari Colto da malore alla guida, esce dall'auto e si accascia: morto nel traffico Capannelle, 51enne trovato morto dalla compagna. Si indaga sulle cause A Capannelle, in via Campo Farnia, un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita dalla compagna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Stefano Ferrari Argomenti discussi: Malore alla guida: Stefano Ferrari è stato trovato morto in auto dalla compagna - BresciaToday; Agnosine, colpito da un infarto mentre è alla guida dell'auto: muore il 36enne Stefano Ferrari; Malore fatale ad Agnosine, muore 36enne: a trovarlo in auto la compagna; Malore alla guida sulla Siena-Firenze: muore la 59enne Paola Rugi. Agnosine, malore mentre è alla guida: perde la vita un 36enneStefano Ferrari, originario di Salò, era uscito per prendere delle pizze quando si è sentito male mentre al volante della sua auto che, senza controllo, ha sfondato il muro di una azienda. quibrescia.it Malore alla guida: Stefano Ferrari è stato trovato morto in auto dalla compagnaSi chiamava Stefano Ferrari, aveva 36 anni ed era originario di Salò l’uomo che ha perso la vita nella serata di mercoledì, in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Agnosine, in località Fondi. bresciatoday.it PRIMO CONTATTO Ferrari 849 Testarossa: prestazioni incredibili, ma “per tutti” Biposto, ibrida plug-in, 4x4, la Ferrari 849 Testarossa ha prestazioni da brivido. Eppure, grazie anche agli aiuti elettronici molto raffinati e ben tarati, guidarla è relativamente facile. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.