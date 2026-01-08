Capannelle 51enne trovato morto dalla compagna Si indaga sulle cause

A Capannelle, in via Campo Farnia, un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita dalla compagna. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle verifiche in corso.

