Malattie rare Nf1 Santoro Vanvitelli | Selumetinib anche in adulti migliora qualità di vita

Uno studio condotto da Santoro dell'Università Vanvitelli evidenzia come il selumetinib, già efficace nei bambini, possa migliorare la qualità di vita anche negli adulti affetti da neurofibromi. La ricerca sottolinea i benefici del farmaco nel ridurre il volume dei tumori e nel gestire il dolore, con importanti implicazioni per il trattamento delle malattie rare come la Nf1.

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "Selumetinib si era già dimostrato efficace in età pediatrica nel ridurre il volume e nel controllare la crescita" dei neurofibromi, "stabilizzando la malattia dei plessiformi, ma anche controllando il dolore, con forti ricadute sulla qualità di vita. Avere adesso a disposizione la stessa terapia anche per l'età adulta apre nuove frontiere terapeutiche per una fetta di pazienti che rimaneva sicuramente bisognosa di questo tipo di approccio". Così Claudia Santoro, pediatra genetista dell'Uosd di Ematologia e oncologia dell'Aou L. Vanvitelli di Napoli, commenta l'estensione di indicazione, da parte dell'Ema-Agenzia europea dei medicinali, per l'impiego di selumetinib nell'età adulta.

