Maestro di parapendio stroncato in pochi mesi da un male incurabile

È morto dopo pochi mesi da una grave malattia. Aveva coronato il suo sogno d’amore, sposando Roberta Businarolo, ma il suo cuore si è fermato troppo presto. La sua passione per il parapendio e la vita sono state spezzate da un male incurabile.

Riccardo Baratella aveva 57 anni e viveva ad Este. Prima di Natale ha accusato qualche disturbo. Gli accertamenti clinici l'hanno messo di fronte ad un quadro drammatico. Ha deciso di sposare la sua amata Roberta in ospedale, poi il decesso Ha fatto in tempo a coronare il suo sogno d'amore, il suo progetto di vita, sposando la compagna Roberta Businarolo, poi il suo cuore ha smesso di battere. E' mancato al termine di un breve quanto impietoso calvario Riccardo Baratella, 57 anni residente ad Este. La scoperta del male poco prima di Natale, neanche il tempo di organizzare visite, cure, speranze, che la situazione è precipitata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

