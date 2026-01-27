In questa breve riflessione si ricorda Luca, morto a soli 19 anni a causa di una malattia incurabile. La sua vita, pur breve, ha lasciato un messaggio di resilienza e speranza, che continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto. La testimonianza sottolinea l’importanza di credere fino in fondo, anche nelle sfide più difficili.

Sondrio – “Ciao Luca, ci hai insegnato cosa vuol dire crederci per davvero e non arrendersi fino al fischio finale”. Firmato: lo staff e tutti i tuoi compagni della squadra juniores. E così davvero è stato, fino a domenica sera, quando al reparto di Cure Palliative di Morbegno il cuore di Luca Proh ha cessato per sempre di battere. Diciannove anni, di Mossini, il diploma di maturità all’Itt Mattei ottenuto nel 2025, una passione per il calcio che lo accompagnava praticamente da quando aveva imparato a camminare (con il pallone tra i piedi). Difensore nella Juniores U19 della PentaPiateda, da meno di due anni aveva dovuto rinunciare alla sua maglia, quella con il numero 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stroncato a 19 anni da un male incurabile: “Luca sempre con noi”

Approfondimenti su Luca 19

Una comunità di Santa Giustina in Colle si stringe nel dolore per la scomparsa di Maicol Filipetto, avvenuta a soli 38 anni a causa di una malattia incurabile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Luca 19

Argomenti discussi: Stroncato a 19 anni da un male incurabile: Luca sempre con noi; Davide, morto investito sulla bici a 19 anni. Un video riprende l’auto che lo colpisce; Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca: la verità dai video dell'incidente; Davide e la morte misteriosa a 19 anni: prima la serata al Milk, poi la caduta dalla bici.

Tragedia in provincia: addio a Rebecca, stroncata a 19 anni da un maloreUna morte improvvisa e straziante ha sconvolto le comunità di Napoli e Avellino: Rebecca Caccavallo, una ragazza di soli 19 anni, è stata trovata senza vita a causa di un malore fatale che l’ha colpit ... vocedinapoli.it

Muore improvvisamente a 19 anni, Cassano a lutto per la tragedia di RebeccaIl sindaco Vecchia : siamo distrutti , dolore indicibile ... msn.com

Porto Recanati sotto choc, morto a 29 anni Ludovico Del Duca stroncato dalla malattia. La scoperta un mese fa Leggi qui - facebook.com facebook