Madri d' Europa

Questa mattina si è tenuto un reading teatrale organizzato dalla compagnia Il Giardino delle Parole. Alessandra Evangelisti e Serena Sansoni hanno portato in scena un racconto che unisce voce, musica e memoria per far emergere le storie delle donne che hanno contribuito a costruire l’Europa. Un evento che ha coinvolto il pubblico, ricordando figure femminili spesso trascurate nei libri di storia.

Con Alessandra Evangelisti e Serena Sansoni – Compagnia il giardino delle paroleUn reading teatrale che intreccia voce, memoria e musica per dare parola alle grandi donne che hanno costruito l'Europa e che fino ad oggi sono state troppo spesso dimenticate. "Madri d'Europa" è un viaggio.

