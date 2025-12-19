L’Italia si confronta con una realtà drammatica: un progressivo invecchiamento della popolazione e un calo delle nascite che si conferma anche nel 2024. I dati dell’Istat evidenziano un inverno demografico che mette a dura prova il futuro del Paese, richiedendo attenzione e azioni concrete per invertire questa tendenza.

© Quotidiano.net - Non è un Paese per madri

L’inverno demografico fotografato dall’Istat ieri – un calo delle nascite che prosegue senza soste toccando nel 2024, con 369.944 nuovi nati in Italia, il minimo storico del numero medio di figli per donna pari a 1,18 (e le stime 2025 si attestano a 1,13), rispetto ai 2,01 figli per donna della generazione del 1947 e 1,44 per le donne nate nel 1975 – ha il volto dell’ingegnera a cui, dopo il matrimonio, viene detto "se fai un figlio nei prossimi tre anni la promozione va al tuo collega". Quello della chirurga che, a dieci anni dalla specializzazione, tra turni notturni e precarietà, si sente dire dal marito di mollare il lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Manovra: Fratoianni a corteo Cgil, 'Meloni racconta Paese dei balocchi, qui Paese reale'

Leggi anche: I fratelli Dardenne e ’Giovani madri’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rapporto WeWorld: l’Italia non è un Paese per famiglie. Le madri del Sud sono le più penalizzate - Sono le donne il gruppo sociale più vulnerabile e più esposto ai rischi di marginalizzazione e violazione dei diritti umani: registrano un punteggio di 42,2 su 100 nel WeWorld Index Italia 2025, ... ilsole24ore.com

CRESCERE I FIGLI è ancora un LAVORO DA MAMMA

Il Paese reale è pronto, forse a non esserlo è mamma Rai Riusciremo stasera ad avere il lieto fine . . . segui @donnapop #donnapop #unprofessore #unprofessore3 #simuel #manuelesimone #simoneemanuel #nicolasmaupas #damianog - facebook.com facebook

La mamma di Trentini: "Il paese sembra averlo abbandonato. Chi sa cosa ne penserà Alberto". Il cooperante è detenuto in Venezuela da 13 mesi #ANSA x.com