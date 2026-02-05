Madonie a Milano 2026 | Turismo sostenibile per l’intera année

Mercoledì 10 febbraio, alle 16, al Salone del Turismo di Milano, si svolge un incontro importante. Si parla di come le Madonie vogliono puntare sul turismo sostenibile tutto l’anno. L’evento raccoglie esperti internazionali e mira a mostrare come natura, tradizioni e gestione possano lavorare insieme per creare una destinazione turistica stabile e rispettosa dell’ambiente.

Mercoledì 10 febbraio, alle ore 16, al Salone del Turismo di Milano, si terrà un incontro di rilevanza internazionale: il talk "Madonie, Laboratorio di futuro: dove natura, identità e governance creano la destinazione tutto l'anno". A presentare il modello di turismo sostenibile, integrato e destinato a durare 365 giorni l'anno, sarà il Consorzio Turistico Cefalù–Madonie, braccio operativo della Dmo Madonie e Targa Florio, insieme all'Ente Parco delle Madonie. L'incontro, moderato da Michele Ferraro della Migi Press, punta a mostrare al mondo l'ecosistema unico di Madonie, dove l'ambiente, il territorio e il turismo si uniscono per offrire esperienze autentiche, che vanno oltre la stagionalità tradizionale.

