Università di Firenze lavori al via per riqualificare Ingegneria

Firenze, 9 dicembre 2025 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e risanamento conservativo della storica sede di Ingegneria in via di Santa Marta, uno dei poli didattici e scientifici più importanti dell’Università di Firenze. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, è cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e punta a modernizzare radicalmente l’intero complesso senza interrompere le attività accademiche. Sarà un edificio più efficiente e sostenibile. Il cantiere riguarda innanzitutto il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali dell’edificio, con un pacchetto di interventi mirati a rendere la struttura più efficiente, confortevole e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

