L’orrore dei cecchini per divertimento a Sarajevo | si cercano le altre persone coinvolte

La procura di Milano sta indagando su un caso che fa rabbrividire. Un ottantenne ex autotrasportatore è già stato iscritto nel registro degli indagati per aver pagato per partecipare a sessioni di cecchinaggio a Sarajevo, città che ha conosciuto la guerra. Le autorità cercano altre persone coinvolte in questa spirale di violenza e follia.

Combattere la noia pagando per andare a fare i cecchini a Sarajevo. La vergogna degli italiani che pagavano per andare nella città della guerra a sparare ha già un indagato, un ottantenne ex autotrasportatore, ma le indagini della Procura della Repubblica di Milano proseguono. Si cercano i "ricchi" nascosti. Dopo l'uomo indagato, l'autotrasportatore, i magistrati milanesi sono alla ricerca dei ricchi che per puro spasso, cosa crudele, si recavano nella città teatro degli scontri, tra il 1992 e il 1995, per il gusto di andare a sparare su gente inerme.

