Sta avendo molto successo la mostra fotografica ’ Shooting in Sarajevo ’ di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli, realizzata con il sostegno del comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, il Comune di Marzabotto (BO), l’Associazione familiari vittime eccidi nazifascisti di Marzabotto e ANPI - Marzabotto. La mostra, con le immagini tratte dal libro di Biagiarelli e Ottani ’Shooting in Sarajevo’ (Bottega Errante Edizioni, 2020), rappresenta un progetto che intreccia gli originali scatti di Ottani elaborati in formato vintage polaroid e invecchiati per evocare un reperto di guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polaroid sull’orrore dei cecchini di Sarajevo

