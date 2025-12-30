Polaroid sull’orrore dei cecchini di Sarajevo
Sta avendo molto successo la mostra fotografica ’ Shooting in Sarajevo ’ di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli, realizzata con il sostegno del comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, il Comune di Marzabotto (BO), l’Associazione familiari vittime eccidi nazifascisti di Marzabotto e ANPI - Marzabotto. La mostra, con le immagini tratte dal libro di Biagiarelli e Ottani ’Shooting in Sarajevo’ (Bottega Errante Edizioni, 2020), rappresenta un progetto che intreccia gli originali scatti di Ottani elaborati in formato vintage polaroid e invecchiati per evocare un reperto di guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sarajevo, l’orrore dei “cecchini del weekend”
Leggi anche: Safari umani a Sarajevo, l’orrore dei “cecchini” italiani durante l’assedio serbo: si apre l’inchiesta a Milano
Polaroid sull’orrore dei cecchini di Sarajevo - La curatrice: "Siamo andati lì coi superstiti, bersagli inconsapevoli" ... msn.com
"Shooting in Sarajevo”: la mostra fotografica di Luigi Ottani - Il 16 dicembre, presso il municipio di Marzabotto, è stata inaugurata la mostra fotografica "Shooting in Sarajevo” di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli, realizzata con il sostegno del Comita ... bolognatoday.it
Turisti cecchini a Sarajevo, 007: “Servizi segreti italiani sapevano” - Ufficiali del Sismi a Sarajevo – l’ex servizio segreto italiano per le informazioni e la sicurezza militare – erano in possesso delle “informazioni” relative a “gruppi turistici di cecchini/cacciatori ... lapresse.it
“Memoria polaroid” – un blog alla radio S24E11: THE CHRISTMAS SPECIAL! Bentrovate e bentrovati all’ultima puntata dell’anno per il #podcast di Memoria polaroid - un blog alla radio, la trasmissione in onda ogni settimana da #Bologna, sulle frequenze di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.