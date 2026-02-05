Lord Peter Mandelson | Se lo stratega di Blair operava con Epstein come una spia

Lord Peter Mandelson ha lasciato poco spazio ai dubbi. In un’intervista, ha accusato Peter Mandelson di aver operato come una spia, collegando il suo ruolo nello staff di Blair con Epstein. La rivelazione arriva dopo mesi di silenzio e minimizzazioni sulle carte relative a Epstein, che ora scuotono anche l’Europa. Le prime reazioni sono di sorpresa, mentre cresce l’interesse per le implicazioni di questa storia, che mette in discussione figure di alto profilo nel mondo politico e finanziario.

Dopo mesi di "nothing to see here" sugli Epstein files, di sistematica minimizzazione delle loro implicazioni, di repressione di qualsiasi curiosità sul mondo che disvelavano (anche in Italia da parte delle 40, 50 grosse firme che si conoscono tutte tra loro, e con Cazzullo che ieri ci diceva che l'unica rivelazione è sulla figura di Bill Gates, "un uomo normale come tutti gli altri"), arrivano le prime onde sismiche dello scandalo, anche fuori dagli Stati Uniti. Nella casa reale norvegese, tra i partiti sovranisti filorussi, nella galassia di Steve Bannon e a Windsor, tanto per citare qualche caso.

