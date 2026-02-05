L’Onu | La legge del più forte destabilizza il mondo

L’Onu mette in guardia: quando il potere prevale sulla legge, il mondo rischia di perdere equilibrio. È quanto si legge in un nuovo rapporto, dove si sottolinea come questa dinamica possa portare a crisi e instabilità globali. La comunità internazionale si trova davanti a un bivio, tra rispetto delle regole e uso del potere, con conseguenze che potrebbero ricadere su tutti.

«Quando la legge del potere sostituisce il potere della legge, le conseguenze sono profondamente destabilizzanti». È il monito del segretario generale dell'Onu António Guterres in una intervista esclusiva a Repubblica, in occasione della sua visita in Italia per l'apertura delle Olimpiadi. «Le Olimpiadi sono un momento eccellente per simboleggiare pace e rispetto del diritto e della cooperazione internazionale. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine all'Italia per la sua leadership nel rivitalizzare l'antica tregua olimpica. Un promemoria che, anche in tempi di divisione, l'umanità può unirsi attorno a valori condivisi», spiega.

