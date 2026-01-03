Atto di forza in Venezuela Trump scatena il caos | Onu all’angolo rischio nuove guerre I giardini di casa e la legge del più forte

L'intervento di Donald Trump in Venezuela ha suscitato tensioni e preoccupazioni a livello internazionale. La decisione ha messo in discussione gli equilibri esistenti e ha generato un clima di instabilità, con l’ONU che si trova in una posizione di attesa. La situazione evidenzia come le azioni unilaterali possano influenzare le relazioni globali, aumentando il rischio di conflitti e alterando la stabilità delle nazioni coinvolte.

Roma, 3 gennaio 2026 – Se esistesse un premio per aver sconvolto definitivamente un ordine internazionale che andava avanti da decenni, quello D onald Trump lo vincerebbe subito, senza temere altri concorrenti. Dopo quello che ha fatto in Venezuela, per non citare gli insuccessi in Ucraina e a Gaza, il Nobel per la Pace è giusto che non lo nomini più. Il presidente americano, con un attacco che sembra ben più di una prova di forza, e il rapimento di un leader che, seppure autoritario e ingiustificabile nei suoi metodi di gestione del potere, era comunque a capo di uno Stato sovrano, vuole lanciare un messaggio a più destinatari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Atto di forza in Venezuela, Trump scatena il caos: Onu all’angolo, rischio nuove guerre. I giardini di casa e la legge del più forte Leggi anche: La Forza Di Una Donna 2 Anticipazioni Turche: L’Arrivo Di Feride Scatena il Caos! Leggi anche: Trump scatena la CIA in Venezuela: è diplomazia o una dichiarazione di guerra? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Trump annuncia il primo attacco americano sul Venezuela. Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Venezuela, “uscita di Maduro negoziata”. Cosa filtra dall'opposizione al regime - La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il suo trasferimento fuori dal Paese sono stati in realtà ... iltempo.it

Venezuela: l'attacco militare di Trump rischia di destabilizzare l’intera America Latina - Il governo di Caracas ha accusato Washington di aver lanciato una serie coordinata di attacchi contro obiettivi civili e militari, parlando apertamente di un’aggressione armata su larga scala. globalist.it

