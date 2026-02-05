Longhi sulla lotta scudetto | Non dimentichiamoci che c’è anche il Milan

Bruno Longhi mette in guardia: la corsa scudetto non è ancora decisa. Ricorda che il Milan di Allegri resta in corsa e non va sottovalutato. Il giornalista sportivo evidenzia che, nonostante le altre squadre siano in vantaggio, i rossoneri possono ancora dire la loro. La lotta per il titolo resta aperta e ogni partita può fare la differenza.

“Ovviamente il solco si può ridurre, perché dipende da quella che sarà la media che terrà l’Inter. Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto a Bologna. Più aumenta il numero degli avversari dai quali bisogna togliere punti, più diventa difficile l’operazione recupero.” È una stagione particolare per il Napoli. Che lettura dai di questo momento? “È una stagione particolare, sì. Non ritorno sul tema degli infortuni perché è stato già trattato e ritrattato, però è una stagione in cui bisogna guardare in faccia la realtà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

