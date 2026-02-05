Lo ‘Scirea’ può aprire Ma solo a porte chiuse

Il campo sportivo "Gaetano Scirea", chiuso ormai da quasi un mese a seguito dei controlli effettuati da Asl, nuovamente disponibile per partite ed allenamenti (seppur a porte chiuse) entro la fine del mese. Successivamente, potrebbe toccare anche al campo sportivo di San Giorgio a Colonica, secondo le medesime modalità. E’ la prospettiva alla quale stanno a quanto sembra lavorando il Comune di Prato, il comitato toscano della Figc Lnd e la società stessa, anche se le variabili non mancano. Intanto, ieri mattina il vice-presidente del comitato toscano Massimo Taiti ha incontrato in Comune i tecnici del Suap: la federazione ha espresso la propria interpretazione normativa in merito alla richiesta di presentazione di Scia che ha contribuito alla chiusura degli impianti di Paperino e San Giorgio a Colonica, con il Comune che ha tuttavia ricordato la centralità di Asl per quanto concerne le direttive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

