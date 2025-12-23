Card Battaglia | Il Signore viene ad aprire le porte chiuse dall’egoismo

Il cardinale Battaglia ci invita a riflettere sul senso della venuta di Gesù. Il Bambino Gesù, infatti, viene sulla terra per aprire le porte che l’egoismo, il peccato e l’indifferenza hanno chiuso. Questa presenza divina ci invita ad abbattere le barriere dell’egoismo, riscoprendo un cuore più aperto e solidale, e a lasciarci guidare dalla speranza e dalla misericordia.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il Bambino Gesù viene sulla terra per aprire le porte che l’egoismo, il peccato, l’indifferenza hanno chiuso”. Lo scrive nella lettera di Natale, indirizzata ai fedeli, l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Il presule parla di un Gesù Bambino che dal presepe prende un mazzo di chiavi – alcune lucide, altre storte, certe pesanti come un destino, altre piccole come un fiore – si incammina per aprire alcune porte. “ La prima porta che incontrò non era visibile a tutti, ma il Cielo la vedeva benissimo: era la porta delle relazioni ferite, quelle fatte di parole non dette, di orgogli che non si piegano, di abbracci negati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Card. Battaglia: “Il Signore viene ad aprire le porte chiuse dall’egoismo” Leggi anche: All'Antico Vinaio è pronto ad aprire le porte anche a Pisa: ufficiale la data di inaugurazione Leggi anche: Nubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A Napoli, Giubileo della Speranza nel segno dell'inclusione: in cattedrale la liturgia con le persone con disabilità celebrata dal card. Battaglia. Card. Battaglia,'Signore viene ad aprire le porte chiuse dall'egoismo' - Il Bambino Gesù viene sulla terra per aprire le porte che l'egoismo, il peccato, l'indifferenza hanno chiuso. ansa.it

Diocesi: card. Battaglia (Napoli), “Signore della storia, insegnaci a vivere il tempo come un dono e una responsabilità” - Al “Signore Risorto, Alfa e Omega del nostro pellegrinare”, “luce che illumina i passi” e “compimento di ogni desiderio che muove il cammino”, “affidiamo il nostro tempo, il nostro cuore, le vicende ... agensir.it

Prolusione del card. Battaglia all'inaugurazione dell'anno accademico 25/26 della Facoltà teologica dell'Italia meridionale - facebook.com facebook

A Napoli, Giubileo della Speranza nel segno dell'inclusione: in cattedrale la liturgia con le persone con disabilità celebrata dal card. Battaglia segidio.it/TdpV x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.