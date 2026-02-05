LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | pochi minuti al via della prima manche delle qualificazioni
Pochi minuti prima dell'inizio delle qualificazioni della gara di big air alle Olimpiadi, l'attenzione si concentra sui snowboarder. Il campione del mondo in carica, il giapponese Ryoma Kimata, si prepara a scendere in pista dopo aver vinto l'ultima competizione a marzo, battendo Taiga Hasegawa e Oliver Martin. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano al via, pronti a dare il massimo per conquistare un posto nella finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Il campione del mondo in carica è il giapponese Ryoma Kimata, che lo scorso 28 marzo ha battuto Taiga Hasegawa ed Oliver Martin. A vincere la brevissima stagione di Coppa del Mondo è stato il cinese Su Yiming, trionfatore sia a Secret Garden che a Pechino, davanti a Kiri Kimura. A conquistare il successo nella tappa di Coppa del Mondo di Steamboat è stato il nipponico Hiroto Ogiwara. Tutti i quattro atleti giapponesi saranno al via delle qualificazioni. 19.19 Nelle tre gare stagionali Matteoli ha superato solamente una volta le qualificazioni, nell’evento di Pechino del 6 dicembre, dove ha chiuso in sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpiadi BigAir
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche
Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.
LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche
Segui in tempo reale lo slalom femminile di sci alpino a Kitzbühel 2026.
Ultime notizie su Olimpiadi BigAir
Argomenti discussi: LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Ian Matteoli insegue la qualificazione; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Neve a Livigno alla vigilia delle qualificazioni di Snowboard Big Air: Una decina di centimetri, ottimo test per pulire le piste.
LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Ian Matteoli insegue la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni maschili del ... oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: ora l’Italia del curling e Matteoli, che vittoria nell’hockeyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it
A proposito di Olimpiadi Milano-Cortina nello #SvuotaTelefono di oggi quando andai sulla neve a cercare di imparare lo snowboard e mi riconoscevano tutti: ero quello che sbagliava le piste quando gli impianti stavano per chiudere e mi portavano via regolar facebook
La magia delle Olimpiadi Milano-Cortina: con gli sci e lo snowboard a Legnano x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.