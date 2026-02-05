LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | pochi minuti al via della prima manche delle qualificazioni

Pochi minuti prima dell'inizio delle qualificazioni della gara di big air alle Olimpiadi, l'attenzione si concentra sui snowboarder. Il campione del mondo in carica, il giapponese Ryoma Kimata, si prepara a scendere in pista dopo aver vinto l'ultima competizione a marzo, battendo Taiga Hasegawa e Oliver Martin. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano al via, pronti a dare il massimo per conquistare un posto nella finale.

Il campione del mondo in carica è il giapponese Ryoma Kimata, che lo scorso 28 marzo ha battuto Taiga Hasegawa ed Oliver Martin. A vincere la brevissima stagione di Coppa del Mondo è stato il cinese Su Yiming, trionfatore sia a Secret Garden che a Pechino, davanti a Kiri Kimura. A conquistare il successo nella tappa di Coppa del Mondo di Steamboat è stato il nipponico Hiroto Ogiwara. Tutti i quattro atleti giapponesi saranno al via delle qualificazioni. Nelle tre gare stagionali Matteoli ha superato solamente una volta le qualificazioni, nell'evento di Pechino del 6 dicembre, dove ha chiuso in sesta posizione.

