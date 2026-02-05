La seconda giornata di prove di slittino maschile entra nel vivo sulla pista Eugenio Monti, dove i test continuano senza sosta. Fischnaller lavora ancora sui tempi e cerca di affinare la sua performance in vista della gara olimpica. Gli atleti si alternano, mentre gli addetti ai lavori monitorano ogni dettaglio, sperando che le condizioni siano perfette per l’appuntamento più importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di prove dello slittino maschile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la pista Eugenio Monti che continua ad essere il grande palcoscenico in vista della gara che assegnerà le tre ambitissime medaglie. Sono tre gli italiani presenti nella lista della terza e della quarta manche: parliamo di Dominik Fischnaller, che nelle prime due manche ha concluso rispettivamente alla terza e alla prima posizione, Leon Felderer che invece ha fatto quarto e terzo e, infine, Alex Gufler, che ha chiuso le due prove al dodicesimo e al tredicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Domani mattina si tengono le prove singolo maschile dello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dominik Fischnaller si prepara sulla pista ‘Eugenio Monti’ a Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; RECAP! Mercoledì 4 febbraio: Dominik Fischnaller chiude prima la seconda prova dell'individuale di slittino, Giovanni Franzoni brilla sulla Stelvio; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena Hofer.

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it

La mia #intervista a #stefanocerati Stefano Cerati per il suo #nuovolibro “( Don’t Fear ) The Realer- Testi e canzoni dei Blue Öyster Cult” di #tsunamiedizioni #tsunami Tsunami Edizioni Eugenio Monti per #RealTeamTV Real Team TV Anna Ardissone Raff facebook

Rosso Volante, la leggenda di Eugenio Monti: un incontro tra sport, storia e letteratura x.com