LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez resta in testa a mezz’ora dalla fine

Alex Marquez mantiene la testa nel test di Sepang con la sua Ducati Gresini a mezz’ora dalla fine. La sua performance resta la più veloce, e nessuno riesce ancora a batterlo. La giornata sta per concludersi e la lotta per la miglior prestazione si fa più intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Di seguito la classifica aggiornata a mezz’ora dalla fine del day-3: 1 Alex Marquez – Ducati Gresini, 1:56.402 2 Fabio Di Giannantonio, Ducati Pertamina VR46, +0.383 3 Marc Marquez – Ducati Factory, +0.387 4 Francesco Bagnaia – Ducati Factory, +0.527 5 Marco Bezzecchi – Aprilia, +0.624 6 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46, +0.728 7 Raul Fernandez – Aprilia Trackhouse, +0.843 8 Pedro Acosta – Red Bull KTM, +0.851 9 Joan Mir – HRC Honda, +0.866 10 Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3, +0.888 10.28 A proposito di Yamaha, il team director Maio Meregalli fa un punto della situazione dopo lo stop precauzionale di ieri: “ Gli ingegneri hanno individuato la causa del problema che ci aveva costretto allo stop ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez resta in testa a mezz’ora dalla fine Approfondimenti su Sepang Test LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in testa, Ducati resta il riferimento Alex Marquez prende il comando dei test a Sepang 2026, girando in 1’58”2. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: svetta Alex Marquez con la Ducati 2025. Bagnaia per ora é lontano Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. TGPOne Sepang: Alex Marquez nel mirino di KTM Ultime notizie su Sepang Test Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; Test MotoGP, risultati e tempi in diretta LIVE; LIVE - MotoGP 2026. Test ufficiali di Sepang (3, 4 e 5 Febbraio); MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del terzo giorno di test a Sepang. Test MotoGP LIVE, le prove a Sepang in diretta: tempi e classifica dell’ultima giornata, poker Ducati con Alex Marquez leaderIn diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del terzo ed ultimo giorno di test ... fanpage.it LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia competitivo sul passo. Ultimi 60 minuti di attivitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Gli ultimi 45 minuti dei test di Sepang potrebbero regalarci qualche spunto interessante, ma dipenderà dal ... oasport.it MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA x.com MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.