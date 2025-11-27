LIVE Italia-Scozia 1-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 13.35: Stone italiana a punto dopo 4 tiri del terzo end 13.31: Retornaz è costretto alla bocciata per il punto al termine di una mano complicata per gli azzurri 13.26: 3 stone scozzesi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del secondo end 13.22: Sempre una stone scozzese a punto a metà del secondo end 13.19: Una stone della Scozia a punto nei primi 4 tiri del secondo end 13.15: Primo end annullato 13.11: Una stone italiana a punto quando mancano 4 tiri alla fine del primo end 13.09: Casa libera a metà del primo end

