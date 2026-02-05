Questa mattina a Konya si chiude la rassegna europea di ciclismo su pista. Gli azzurri sono pronti a scendere in pista per l’ultima gara, la madison, con l’obiettivo di regalare una sorpresa ai tifosi italiani. La giornata si presenta intensa e piena di attesa, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo nella fase decisiva degli Europei 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. L’ultimo giorno di gare prevede una due parti, con la prima che inizierà alle 10.00. La giornata sarà segnata dal keirin, con uomini e donne che si alterneranno in pista, nel primo turno e nei quarti, con le donne ad iniziare. Nella seconda sessione, che inizierà alle 14.30, ci saranno le semifinali e le finali del keirin, separate dalla madison donne, mentre, assegnate le medaglie nel keirin, la madison uomini chiuderà gli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri per stupire nella madison

La Germania ha vinto la prova di velocità a squadre ai Campionati Europei di Ciclismo su pista, fermando il tempo in 4:06.

