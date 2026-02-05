L’invisibile raddoppia | confermata la seconda stagione sulla cattura di Messina Denaro

La Rai ha confermato la seconda stagione di “L’invisibile”, la fiction con Lino Guanciale che ripercorre le indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Dopo il grande successo della prima serie, la nuova stagione si concentrerà sulle attività delle forze dell’ordine dopo l’arresto del boss. La produzione è in fase di preparazione, e i fan possono aspettarsi nuovi colpi di scena e dettagli inediti sulla vicenda.

Mario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Dopo il successo della prima stagione, Rai 1 annuncia il seguito della fiction con Lino Guanciale. La nuova stagione approfondirà le indagini successive alla cattura del boss Matteo Messina Denaro. La miniserie L’invisibile, prodotta da Pietro Valsecchi per Rai 1, ha conquistato il pubblico con la sua narrazione intensa sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro. La seconda parte della prima stagione ha registrato 3,89 milioni di telespettatori e il 22,3% di share, confermando il grande interesse per la storia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - “L’invisibile” raddoppia: confermata la seconda stagione sulla cattura di Messina Denaro Approfondimenti su Messina Denaro L'invisibile, stasera la seconda e ultima puntata della serie sulla cattura di Messina Denaro: le anticipazioni Stasera va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie sulla cattura di Matteo Messina Denaro. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni seconda puntata Questa sera torna in tv la seconda puntata di Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Messina Denaro Argomenti discussi: ‘L’invisibile’ vince il prime time su Rai1. L’invisibile, raddoppia. Dopo il successo della serie ci sarà una seconda stagioneAd annunciarlo Pietro Valsecchi, produttore della fiction di Rai 1, che ha spiegato che la nuova stagione approfondirà tutto quello che è accaduto dopo la cattura di Messina Denaro ... msn.com L'invisibile: anticipazioni terza e quarta puntata della miniserie di Rai1La serie 'L'Invisibile' su Rai1 si avvia al finale, raccontando una storica indagine e la cattura del latitante più ricercato d'Italia. serial.everyeye.it Il Colonello Lucio Gambera è da anni sulle tracce di Matteo Messina Denaro ma ora, a causa di ripetuti fallimenti, ha ricevuto un ultimatum. Comincia così una lotta contro il tempo. La serie #LInvisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro è su RaiPlay x.com Il Colonello Lucio Gambera è da anni sulle tracce di Matteo Messina Denaro ma ora, a causa di ripetuti fallimenti, ha ricevuto un ultimatum. Comincia così una lotta contro il tempo, un’operazione ad alta tensione che richiede molti sacrifici. La serie "L'Invisibile facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.