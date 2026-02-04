Andiamo a leggere le anticipazioni della seconda e ultima puntata de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Ecco la trama degli episodi finali della miniserie evento di Rai 1. Ieri sera su Rai 1 è partita la miniserie evento L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, che ha appassionato ben 4 milioni di telespettatori. La fiction è di Pietro Valsecchi ed è diretta da Michele Soavi e vanta un cast d’eccezione. Tra i protagonisti troviamo infatti Ninni Bruschetta, Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia. E ancora Bernardo Casertano, Levante e Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni seconda puntata

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Questa settimana torna in tv la miniserie «L’invisibile», che ricostruisce gli ultimi anni di Matteo Messina Denaro.

Domani sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di L’Invisibile, la fiction che racconta la caccia al boss mafioso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L'invisibile, il cast della miniserie con Lino Guanciale e Levante; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi; 'L'invisibile', stasera su Rai1 il 'racconto civile' della cattura di Messina Denaro.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una seconda stagioneL'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una stagione 2. La serie è concepita come miniserie. tvserial.it

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it

La cattura di fiction L'Invisibile Matteo Messina Denaro, che ruota attorno all'arresto del boss - facebook.com facebook

La clip di “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” x.com