L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni seconda puntata
Andiamo a leggere le anticipazioni della seconda e ultima puntata de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Ecco la trama degli episodi finali della miniserie evento di Rai 1. Ieri sera su Rai 1 è partita la miniserie evento L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, che ha appassionato ben 4 milioni di telespettatori. La fiction è di Pietro Valsecchi ed è diretta da Michele Soavi e vanta un cast d’eccezione. Tra i protagonisti troviamo infatti Ninni Bruschetta, Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia. E ancora Bernardo Casertano, Levante e Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Approfondimenti su Matteo Messina Denaro
L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni prima puntata
Questa settimana torna in tv la miniserie «L’invisibile», che ricostruisce gli ultimi anni di Matteo Messina Denaro.
L’Invisibile, anticipazioni puntata 4 febbraio: la cattura di Matteo Messina Denaro
Domani sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di L’Invisibile, la fiction che racconta la caccia al boss mafioso.
Ultime notizie su Matteo Messina Denaro
Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L'invisibile, il cast della miniserie con Lino Guanciale e Levante; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi; 'L'invisibile', stasera su Rai1 il 'racconto civile' della cattura di Messina Denaro.
L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una seconda stagioneL'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una stagione 2. La serie è concepita come miniserie. tvserial.it
Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it
La cattura di fiction L'Invisibile Matteo Messina Denaro, che ruota attorno all'arresto del boss - facebook.com facebook
La clip di “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.