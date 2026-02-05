L'invisibile la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro avrà una seconda stagione | l'annuncio di Valsecchi

Pietro Valsecchi conferma: ci sarà una seconda stagione de L'invisibile. La serie sulla cattura del boss mafioso, interpretata da Lino Guanciale e Ninni Bruschetta, torna in tv dopo il buon riscontro della prima. Valsecchi ha annunciato che i nuovi episodi sono già in fase di sviluppo, promettendo di continuare a raccontare le operazioni e le indagini legate a uno dei nomi più discussi della cronaca italiana.

