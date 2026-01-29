Libro dei Fatti Gualtieri | Giubileo prova di eccezionale organizzazione per Roma
Roma si prepara a riprendersi dopo mesi intensi e pieni di emozioni. Il sindaco Gualtieri definisce il Giubileo come una prova di eccezionale organizzazione, sottolineando quanto la città abbia affrontato con impegno questa grande sfida. I lavori e gli eventi hanno richiesto sforzi continui, e ora si guarda avanti con fiducia.
Romma, 29 gen. (Adnkronos) - - "Sono stati mesi intensi, ricchi di emozioni contrastanti, quelli che ha trascorso la nostra città nel 2025. Abbiamo vissuto il dolore per la morte di Papa Francesco, a cui le romane e i romani erano e restano legati da un sentimento di profondo affetto. L'ultimo abbraccio di Roma a Bergoglio in piazza San Pietro e poi attraverso le strade del centro, fino Santa Maria Maggiore, resterà nella memoria di questa città. Poi ci sono stati i giorni di fervida attesa per l'elezione del nuovo Pontefice. E anche il boato, dopo l'Habemus Papam, di una piazza San Pietro gremita e le prime, bellissime parole di Papa Leone XIV dedicate alla pace e alla costruzione di ponti resteranno nella storia di questa città". 🔗 Leggi su Iltempo.it
