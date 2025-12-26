Il Natale è finito, ma l’iniziativa festiva dell’Epic Games Store prosegue senza sosta. Anche oggi, 26 dicembre, lo store regala un nuovo titolo completo, già disponibile per il download gratuito. Il gioco del giorno è We Were Here Together, un’avventura cooperativa molto apprezzata dagli utenti. Come da tradizione, l’offerta è limitata nel tempo e va riscattata entro 24 ore. Basta un account Epic per aggiungerlo alla propria libreria senza alcun costo, ponendosi di conseguenza come un’occasione ideale per chi ama giocare in compagnia durante le vacanze. Dopo l’eccellente regalo della giornata di ieri, segnaliamo che per ottenere We Were Here Together è sufficiente collegarsi alla pagina del gioco sull’Epic Games Store, effettuare il login con le proprie credenziali e cliccare su “Ottieni”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 26 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

