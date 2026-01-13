Al Teatro Astra lo spettacolo Letizia va alla guerra

La grande Storia vista attraverso tre donne comuni e le loro vite quotidiane. Letizia va alla guerra – La suora, la sposa e la puttana porta al Cinema Teatro Astra giovedì 15 gennaio, alle 21 un'ode agli ultimi, alla donna e alla vita, un racconto che intreccia tre destini femminili legati dallo. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

