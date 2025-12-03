Marco Rossi Doria | Così aiutiamo i ragazzi difficili a riprendere in mano la vita
Per guadagnare la fiducia di un bambino, soprattutto se vive in situazioni di difficoltà economica e sociale, «basta essere mediamente decorosi» e «occupare una posizione discreta». Ne è convinto Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative e sociali, già sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presidente di "Con i bambini", l'impresa sociale che si occupa di attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nell'edicola de Il Tempo, per il secondo appuntamento del podcast "Giovani Periferie", Rossi Doria ha spiegato che "Con i bambini" si occupa "del principale problema del Paese: la povertà dei bambini e dei ragazzi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma-Napoli 0-1 - Da Zero a Dieci Marco Rossi Mercanti 0 - I dati dicono che Koné non abbia subìto alcun fallo, ma restano forti dubbi sull'intervento di Rrahmani, dal quale è nata l'azione per il gol decisivo di Neres. 1 - Il tempo che è durata la partit - facebook.com Vai su Facebook
Marco Rossi Doria chiude la sua campagna elettorale - Non viale non vi rubo altro tempo passo la parola Roberta vignola non prima di aver ricordato che alle nove ci sarà l'intervento di Marco Rossi Doria Allora quella sera tutti io vorrei prima cosa che ... Lo riporta radioradicale.it
Con i Bambini: confermato alla presidenza Marco Rossi-Doria per secondo mandato - L’assemblea dei soci di Con i Bambini, nella riunione presso la sede del socio unico Fondazione Con il Sud, ha rinnovato gli organi dell’impresa sociale confermando alla presidenza Marco Rossi- Da agensir.it
Marco Rossi-Doria - cresceranno le "mucillagini" tipiche di chi è dedito a creare i governi di unità nazionale. Segnala huffingtonpost.it