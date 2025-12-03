Per guadagnare la fiducia di un bambino, soprattutto se vive in situazioni di difficoltà economica e sociale, «basta essere mediamente decorosi» e «occupare una posizione discreta». Ne è convinto Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative e sociali, già sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presidente di "Con i bambini", l'impresa sociale che si occupa di attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nell'edicola de Il Tempo, per il secondo appuntamento del podcast "Giovani Periferie", Rossi Doria ha spiegato che "Con i bambini" si occupa "del principale problema del Paese: la povertà dei bambini e dei ragazzi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Rossi Doria: “Così aiutiamo i ragazzi difficili a riprendere in mano la vita”