Lecce posidonia e luci spente | i diportisti della darsena rivogliono indietro i soldi

I diportisti della darsena di San Cataldo a Lecce sono di nuovo sul piede di guerra. Dopo settimane di attese e promesse non mantenute, 35 diportisti hanno deciso di agire legalmente contro la società che gestisce il marina. Vogliono indietro i soldi pagati per servizi che ancora non sono stati forniti, come le luci spente e la presenza di posidonia che rende difficile l’uso delle imbarcazioni. La situazione si sta facendo tesa e ora si attende una risposta concreta.

Ancora problemi per la darsena di San Cataldo, marina di Lecce. Nelle scorse settimane l'avvocato Piero Coluccia, insieme a 35 diportisti, ha formalmente chiamato in causa la società Salento Navigando e il Comune di Lecce, invitandoli ad avviare una procedura di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni, che da una prima stima supererebbero gli 82.800 euro. La contestazione Al centro della contestazione il presunto inadempimento del contratto di ormeggio e ricovero delle imbarcazioni: a fronte di un corrispettivo fissato unilateralmente dal concessionario, infatti, secondo il legale i clienti non avrebbero potuto usufruire dei servizi previsti dalla concessione comunale del 15 aprile 2025.

