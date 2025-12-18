Darsena ancora intasata e impraticabile Diportisti stremati interrogazione di Rotundo
La darsena di San Cataldo rimane ancora intasata e impraticabile, causando grande frustrazione ai diportisti. Le alghe, considerate dai tecnici un fenomeno fisiologico, continuano a ostacolare l’accesso e il transito nei bacini interni, rendendo la situazione rischiosa e insostenibile. Un problema che richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e funzionalità del porto.
LECCE - Un problema che i tecnici definiscono fisiologico quello delle alghe che continuano a rendere rischioso e impraticabile sia l'accesso che il transito nei bacini interni della darsena di San Cataldo.Quest’ultima, per la sua stessa conformazione, continua ad intasarsi a causa principalmente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
“Persistente inagibilità della darsena di San Cataldo, i diportisti rivogliono i soldi indietro”: interpellanza urgente del consigliere Rotundo - Il consigliere Pd e presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, ha depositato un'interpellanza urgente sulla condizione di persistente ... corrieresalentino.it
TeleRama. . Diportisti e pescatori puntano l'indice contro l'amministrazione per il canale d'ingresso della Darsena di San Cataldo intasato dalle alghe. Ma da Palazzo Carafa rassicurano: stiamo intervenendo per risolvere i problemi nell'immediato e poi definiti - facebook.com facebook
