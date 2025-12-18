Darsena ancora intasata e impraticabile Diportisti stremati interrogazione di Rotundo

La darsena di San Cataldo rimane ancora intasata e impraticabile, causando grande frustrazione ai diportisti. Le alghe, considerate dai tecnici un fenomeno fisiologico, continuano a ostacolare l’accesso e il transito nei bacini interni, rendendo la situazione rischiosa e insostenibile. Un problema che richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e funzionalità del porto.

TeleRama. . Diportisti e pescatori puntano l'indice contro l'amministrazione per il canale d'ingresso della Darsena di San Cataldo intasato dalle alghe. Ma da Palazzo Carafa rassicurano: stiamo intervenendo per risolvere i problemi nell'immediato e poi definiti - facebook.com facebook

