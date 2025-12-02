Addobbi musica e arte Le feste illuminano Umbertide a suon di eventi e iniziative

Una città addobbata a festa per celebrare la Natività, tra luci festoni, proiezioni, concerti, esposizioni d’arte in tema. Domenica scorsa il taglio del nastro delle celebrazioni, che raggiungeranno il clou l’8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale alzato ieri in piazza Matteotti. La fitta serie di eventi dedicati al Natale, quest’anno ha goduto di un finanziamento notevolissimo grazie al Gal Alta Umbria che ha messo a disposizione 45mila euro, a cui si sono aggiunti altri 12.400 euro del Comune. Accese le splendide luminarie, natalizie messe a disposizione dai 176 commercianti coordinati dall’associazione “Vivi Umbertide“, è stata inaugurata la mostra, “ Presepe d’Autore “, organizzata da Franca Fodaroni, che quest’anno vede esporre in via Garibaldi ben 61 artisti: Simona Costa, Corrado Belluomo, Mir-Ko Guardabassi, Domenico Cipollone, Elena Calderini, Lolita Venturini, Eleonora Piantani, Elena Freddio, Paola Suvieri, Sandro Epi, Roberta Marconi, Maria Grazia Vaccherecci, Posy Abbot, Silvana Bompadre, Francesca Matteucci, Lucia Bonucci, Rebecca Bacchetti, Elisa Salicari, Paola Panzarola, Moreno Piccioloni, Ivano Puletti, Palmiro Fondacci, Andreina Vannuzzi, Linda Lucidi, Luisa Meharg K. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addobbi, musica e arte. Le feste illuminano Umbertide a suon di eventi e iniziative

