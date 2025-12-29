Meteo arriva l’irruzione artica di San Silvestro | dal 31 dicembre crollo termico ecco le previsioni
Le condizioni meteorologiche in Italia sono attualmente stabili, con prevalenza di sole grazie a un'area di alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia, a partire dal 31 dicembre si prevede un’irruzione artica che provocherà un significativo calo delle temperature. Di seguito le previsioni dettagliate per il periodo di fine anno e il capodanno, per prepararsi adeguatamente ai cambiamenti climatici in arrivo.
Negli ultimi giorni di dicembre l’Italia vive una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, determinata dalla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato sul Mediterraneo L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
