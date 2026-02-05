Oggi Milano si accende con la fiamma olimpica. Vance è arrivato in città e questa sera si svolgerà la cena tra i leader mondiali. La città si prepara a vivere le Olimpiadi di inverno, con l’atmosfera già vibrante e l’attesa alle stelle.

“Malagò non eletto nel board del Cio? Sono rimasto sorpreso perché la figura di Giovanni è una figura da leader, giochiamo in casa e pensavo in un altro risultato. L’ho sentito ma non abbiamo approfondito perché in questo momento ci sono altre preoccupazioni, dobbiamo portare a termine nel miglior modo possibile le Olimpiadi questo è il traguardo a cui insieme dobbiamo arrivare vincitori”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio Olimpico di Milano. Primo successo per l’Italia alle Olimpiadi. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno chiuso facilmente il primo match nel curling misto, battendo la Corea del Sud 8-4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le Olimpiadi di Milano-Cortina in diretta | È il giorno della fiamma in città: Vance arrivato in Italia, stasera la cena tra leader

Approfondimenti su Milano Cortina

Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi di Milano-Cortina: date, località, 16 discipline e 116 titoli assegnati; In realtà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 cominciano oggi.

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi invernali più inclusive di sempreRecord di atleti dichiaratamente LGBTQ+ ai Giochi invernali: dalle piste all’hockey su ghiaccio, storie, medaglie e coming out raccontano come lo sport stia cambiando volto ... iodonna.it

Perché le medaglie di Milano Cortina 2026 valgono molto di più rispetto alle Olimpiadi passateA Milano Cortina 2026 le medaglie saranno le più preziose di sempre: boom di oro e soprattutto argento, composizione e numeri in palio ... fanpage.it

Si entra nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dal primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, la Fiamma olimpica arriva a Milano: cosa sapere sul percorso, sulle modifiche alla viabilità e sugli spostamenti lungo le vie della città https: facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com