Le medaglie olimpiche quest’anno valgono di più

Le medaglie dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina valgono di più rispetto alle edizioni passate. Gli atleti riceveranno premi più pesanti, e la gara si fa ancora più interessante per chi sogna di salire sul podio. La differenza si sente, anche nel valore simbolico di ogni medaglia.

Le medaglie dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina valgono più di quelle delle edizioni passate. E non si tratta di prestigio, ma di economia: perché i prezzi dei materiali con cui sono realizzate sono schizzati alle stelle negli ultimi mesi. In particolare, oro e argento dal 2024 a oggi hanno registrato aumenti rispettivamente del 107% e del 200%, secondo i dati di FactSet, riportati dalla CNN. Quanto vale una medaglia. Calcolando esclusivamente il valore dei metalli, una medaglia d’oro vale oggi circa 2.300 dollari, più del doppio rispetto alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Quella d’argento, invece si avvicina ai 1.🔗 Leggi su Open.online

Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono destinate a segnare un record.

Argomenti discussi: Asciano: la medaglia olimpica ideata da Giuseppe Cassioli in mostra all’ADI Design Museum di Milano. In vista delle Olimpiadi Invernali il bozzetto delle medaglie olimpiche realizzate da Cassioli tra i protagonisti della mostra IN-Play; Il medagliere ideale dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: quali medaglie possiamo vincere; Tutto quello che devi sapere sulle Olimpiadi invernali del 2026; Chi paga gli atleti alle Olimpiadi di Milano Cortina.

