Le medaglie d' oro olimpiche Armano e Pinto accompagneranno la fiamma a Novara

Qualche annetto dopo, ma le emozioni sono sempre difficili da descrivere. Il prossimo 13 gennaio 2026, quando la fiamma dei Giochi olimpici invernali sarà a Novara, ad accompagnarla lungo il tragitto cittadino ci saranno Mario Armano, Cosimo Pinto e Rosalba Fecchio, a rappresentanza del Coni.

