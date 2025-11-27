10 sagre del weekend in Emilia Romagna da non perdere | tra prodotti tipici il presepe di sabbia e tanta musica
La regione chiude in bellezza il mese offrendo un fine settimana ricchissimo di eventi che uniscono le eccellenze gastronomiche del territorio a eventi culturali unici: il tartufo, il formaggio di fossa, l'olio e i sapori del nostro Appennino Ma non solo: ci sarà la prima accensione del presepe di sabbia a Rimini, fino al festival musicale di Fidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
