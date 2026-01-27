La crisi del Ponsacco 1920 | i tifosi disertano lo stadio e si ritrovano in 200 a cena

La crisi del Ponsacco 1920 si riflette anche nel numero di spettatori allo stadio, con molti tifosi che preferiscono incontrarsi in modo più raccolto. Recentemente, oltre 200 sostenitori si sono riuniti per una cena, dimostrando il loro attaccamento alla squadra e rafforzando il senso di comunità. Un segnale di continuità e passione che va oltre le difficoltà sportive.

Ponsacco (Pisa), 27 gennaio 2026 – Il fine settimana del Ponsacco 1920 fa ancora notizia. Da una parte una notizia positiva perché oltre 200 sostenitori dello storico sodalizio rossoblu si sono ritrovati a cena nella sede dei donatori di sangue Fratres per consolidare la loro amicia e l’attaccamento ai colori sociali, nonché per tenere viva quella fiammella cittadina intorno alla squadra. Ma c’è anche una notizia negativa, come le tante nette sconfitte che il Ponsacco 1920 sta subendo da un paio di mesi a questa parte dopo la fuga di giocatori e tecnici di inizio dicembre. Dmenica pomeriggio la partita Ponsacco 1920-Venturina (valevole per il campionato di Prima Categoria) è stata sospesa dall’arbitro, sul risultato di 2-0 per gli ospiti, perché le righe del campo non erano più visibili e non era più possibile stabilire se il pallone era fuori o dentro il rettangolo di gioco, se era gol o no oppure calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel contesto della Prima Categoria, il Ponsacco 1920 ha recentemente avviato un processo di rinnovamento, con oltre venti giocatori svincolati per trasferimenti in altre squadre.

Il Comune di Ponsacco chiarisce che l’attuale crisi del Ponsacco 1920 non è attribuibile alla gestione comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

