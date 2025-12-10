Raspadori Lazio il centravanti resta un obiettivo di Sarri per rinforzare l’attacco | tutto dipende da Castellanos
Il nome di Giacomo Raspadori torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per la Lazio di Sarri, che spera di portarlo in biancoceleste. Tuttavia, il suo arrivo dipende dall’eventuale cessione di Castellanos, rendendo la trattativa ancora in bilico. La situazione si sbloccherà probabilmente durante la finestra di mercato di gennaio.
Raspadori Lazio, Sarri continua a sperare nell'arrivo del giocatore dall'Atletico. Il suo approdo, però, dipende dall'uscita di Castellanos Il nome di Giacomo Raspadori è tornato a infiammare l'ambiente biancoceleste in vista della finestra di calciomercato di gennaio. L'attaccante, attualmente in forza all'Atletico Madrid, è un pallino di vecchia data di Maurizio Sarri, il quale aveva
Lazio-Raspadori, la strategia del club e il possibile l'incastro di mercato con Taty - Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, la società biancoceleste starebbe muovendo i primi passi per un possibile incastro di mercato tra il Taty
Calciomercato Lazio | Derby con la Roma per Raspadori? Il punto - Raspadori dal canto suo valuta un ritorno in Italia e potrebbe essere nella capitale
La Lazio sta seriamente considerando il colpo Giacomo Raspadori per il prossimo gennaio. L'attaccante italiano è da tempo il preferito del nostro mister, che vede in lui il potenziale per diventare il "nuovo Mertens". "La società sta studiando il piano per riportar
Il retroscena: #Raspadori, la #Lazio lo aveva già cercato a giugno
