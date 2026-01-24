Quaranta milioni di debiti per Luca Barbareschi l’inchiesta di Report e la mancata vendita del Teatro Eliseo due fiction Rai bloccate | lo rivela Italia Oggi

Luca Barbareschi si trova al centro di una grave crisi finanziaria, con debiti stimati in quarantamila euro, secondo quanto riportato da Italia Oggi. La situazione riguarda la Eliseo Entertainment spa, società di produzione cinematografica e teatrale controllata dall’attore e produttore, coinvolta in indagini e incertezza sulla vendita del Teatro Eliseo. La crisi ha avuto ripercussioni anche sulla produzione di fiction Rai e sulla gestione delle sue attività culturali.

Quaranta milioni di debiti. Sono questi i numeri della profonda crisi in cui versa la Eliseo Entertainment spa, la casa di produzione controllata al 100% da Luca Barbareschi che con le sue divisioni produce film, fiction, intrattenimento, documentari e spettacoli teatrali. A svelare la situazione è Italia Oggi, secondo cui lo scorso 22 dicembre 2025 la società ha presentato domanda di ammissione al pre-concordato al Tribunale di Roma. L'obiettivo? "Richiedere al competente tribunale la concessione del termine massimo di legge per il deposito della proposta di piano di concordato preventivo in continuità".

