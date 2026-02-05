In Italia, alcuni gruppi di antagonisti e parte della sinistra cercano di replicare i disordini e le tensioni tipiche degli Stati Uniti. A Torino, la situazione si inserisce in un quadro più grande di scontro politico e culturale, dove si diffonde una narrazione che alimenta il caos e alimenta divisioni. La strategia sembra essere quella di importare modelli di conflitto americani, creando confusione e polarizzazione anche nel nostro Paese.

Non si possono comprendere gli accadimenti di Torino senza collocarli in un clima politico e culturale più ampio, alimentato da una narrativa tossica che guarda sistematicamente Oltreoceano per importare modelli di conflitto e seminare confusione. Una propaganda d’imitazione, rilanciata anche da settori della sinistra parlamentare, che ha finito per rappresentare le nostre forze dell’ordine come una sorta di Ice in versione italiana, trasformandole in un bersaglio. È in questo contesto, fatto di slogan, analogie forzate e delegittimazione dello Stato, che si radicalizzano le mobilitazioni di piazza più estreme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

In Italia, il dibattito sulla sicurezza si concentra sulle modalità di intervento della polizia, specialmente dopo la sparatoria di Milano.

