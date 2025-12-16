L’ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa | Megafono di una sfacciata propaganda La replica del Cdr
L’ambasciata russa ha accusato Repubblica e La Stampa di diffondere una propaganda anti russa, scatenando una replica del Cdr del gruppo Gedi. La polemica si inserisce nel contesto della vendita del gruppo editoriale e delle tensioni tra le parti, con la Federazione che critica i due quotidiani italiani per il loro presunto ruolo di megafoni di una narrazione ostile alla Russia.
La vendita del gruppo Gedi è arrivata anche ai piani alti dell’establishment russo. E la Federazione, per bocca del suo ambasciatore in Italia, ha colto l’occasione per attaccare Repubblica e La Stampa, definite il “megafono di una sfacciata propaganda anti russa”. “I giornalisti (di questi giornali, ndr ) hanno fatto di tutto per compiacere i loro proprietari che appartenevano al vertice del capitale liberal-globalista – si legge in un post Telegram – Ma questo non li ha salvati. I giornali si sono trasformati in un megafono di una sfacciata propaganda anti russa, rinunciando di fatto alle radici e alla storia che un tempo li rendevano un simbolo della libertà del giornalismo italiano”. Ilfattoquotidiano.it
Editoria: Bonelli, 'grave ingerenza ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa' - "La nota dell'ambasciata russa che attacca La Repubblica e La Stampa, auspicando un cambio di proprietà e di linea editoriale, è una grave e inaccettabile ingerenza negli a ... iltempo.it
