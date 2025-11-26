Ciclismo l’omaggio dello staff della Nazionale a Ballerini e Martini

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 novembre 2025 - È un rito che si ripete dal 2010 anno in cui morì tragicamente Franco Ballerini. Anche quest’anno, lo staff tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Franco Ballerini, davanti alla tomba dove riposa, nel cimitero parrocchiale di Casalguidi, e ad Alfredo Martini, nella sua abitazione a Sesto Fiorentino. Una cerimonia sempre più partecipata per ricordare figure amate e indimenticabili, rimpiante da chi segue il ciclismo. A guidare il gruppo il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni con il vicepresidente il toscano Saverio Metti e Stefano Santerini che fa parte dello staff della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

