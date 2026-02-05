La moda come Milano non dorme mai | il calendario ufficiale della MFW di febbraio 2026

La Milano Fashion Week di febbraio 2026 si svolgerà in un momento particolare. Non è mai successo che questa manifestazione si trovi a competere con eventi come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina o il Festival di Sanremo, che quest’anno attirano l’attenzione di tutto il paese. Le date sono state ufficializzate, e molti si chiedono come l’industria della moda, solitamente protagonista, si farà strada tra le tante luci di questi grandi eventi. È una sfida inedita, che potrebbe cambiare il modo di organizzare le prossime edizioni.

N on è mai successo, ma c'è sempre una prima volta. La Milano Fashion Week 2026 di febbraio dovrà condividere le luci della ribalta non solo con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ma anche con Sanremo. Eppure, anche in questa inedita sovrapposizione di appuntamenti, la moda sa come farsi notare. Risponde con un calendario fitto di sfilate, presentazioni ed eventi: dal debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi ai talenti emergenti pronti a prendersi la scena. Milano Cortina 2026, lo sport sale in passerella: la prima sfilata olimpica della storia X La nuova edizione dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2026 2027, in programma da martedì 24 febbraio fino a domenica 1 marzo, si annuncia densa, attraversata da un'energia in continuo movimento, proprio come la città in quella settimana.

