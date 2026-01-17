Fiere 2026 e il futuro della moda | La pelle scommette sul mai visto

Nel 2026, le fiere del settore moda si concentrano su innovazione e sostenibilità, con un focus particolare sulla pelle e sui materiali mai visti prima. L’obiettivo è tradurre i cambiamenti in opportunità concrete per il sistema moda, il lusso, il design e la filiera della manifattura creativa. Un’occasione per comprendere le tendenze emergenti e le nuove prospettive che plasmeranno il futuro del settore.

Leggere il cambiamento e tradurlo in valore concreto per il sistema moda, del lusso, del design e per la filiera della manifattura creativa. Obiettivi strategici, dato il momento ancora difficile per il contesto internazionale e le criticità perduranti dei mercati, che il network globale di Lineapelle vuol cogliere con tre appuntamenti strategici, pensati come laboratori avanzati di analisi del presente e definizione del futuro della filiera, in un contesto globale attraversato da criticità economiche e trasformazioni culturali e tecnologiche profonde. Il via con Lineapelle London (20 gennaio), a seguire Lineapelle New York (28-29 gennaio) e poi Lineapelle Milano (11-13 febbraio): tre piattaforme di osservazione, interpretazione e indirizzo.

Al via Pitti Uomo, bussola per la moda del 2026 - Oltre 750 marchi di abbigliamento e accessori maschili, 13mila compratori attesi e sezioni dedicate a talenti e aziende di Spagna e Asia. ilsole24ore.com

Moda, Pitti Uomo 2026 al via a Firenze: cosa sapere - Al via martedì 13 gennaio l'edizione numero 109 dell'evento dedicato alle collezioni maschili per l' Autunno/Inverno 2026- tg24.sky.it

