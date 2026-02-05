La luce olimpica di Giorgio Rocca illumina Fidenza Village in vista di Milano-Cortina

La luce olimpica di Giorgio Rocca ha fatto tappa a Fidenza, nel Parmense, portando un po’ di atmosfera in vista di Milano-Cortina. La torcia ha attraversato le strade del paese, attirando curiosi e appassionati. La presenza di Rocca ha dato un tocco speciale all’evento, che ha coinvolto anche il centro commerciale Fidenza Village. La luce olimpica si prepara a illuminare le prossime tappe, alimentando l’attesa per le Olimpiadi.

Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna Mentre cresce l’attesa per l’apertura delle Olimpiadi, la luce olimpica ha fatto tappa anche nel Parmense. A illuminarla è stato Giorgio Rocca, campione di sci alpino e tedoforo, protagonista di una serata speciale a Fidenza Village che ha richiamato fan e numerosi appassionati di montagna. Vincitore di undici gare di Coppa del Mondo, Rocca ha incontrato il pubblico durante una cena-evento, nel corso della quale è stato intervistato dallo speaker radiofonico Andrea Marchesi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il percorso della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 si avvicina, con una tappa programmata il 28 gennaio ad Ortisei.

