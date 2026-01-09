Una madre denuncia le condizioni della scuola frequentata da suo figlio disabile, che si trova costretto a restare a casa a causa delle aule troppo fredde e dei termosifoni guasti. La situazione evidenzia criticità legate al riscaldamento e alla sicurezza degli ambienti scolastici, sollevando una questione importante sulla qualità dell’assistenza e delle strutture dedicate agli studenti con bisogni speciali.

Tempo di lettura: 2 minuti Aule fredde, termosifoni che non funzionano a intermittenza e bambini costretti a seguire le lezioni con cappotti e cappelli. È la situazione che, secondo quanto denunciato da una madre, si ripete da tempo nella scuola primaria del plesso Ferrovia, frequentata anche da suo figlio, un bambino disabile che oggi è costretto a rimanere a casa. Il problema del riscaldamento, racconta la donna, non sarebbe nuovo. Più volte il Comune avrebbe inviato dei tecnici per intervenire sugli impianti, ma le soluzioni adottate si sarebbero rivelate temporanee. Dopo pochi giorni, i termosifoni tornerebbero a non funzionare, rendendo le classi difficilmente vivibili, soprattutto nelle giornate più fredde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola al freddo, la protesta di una madre: “Mio figlio disabile costretto a restare a casa”

Leggi anche: Madre e figlio occupano la casa di un disabile, la polizia Locale la restituisce al legittimo proprietario

Leggi anche: Madre e figlio occupano la casa di un uomo disabile, intervento della Municipale per restituire l'immobile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

In aula con coperte e giubbini a Ogliara, le mamme degli alunni delle medie: Chiudete la scuola fino all'attivazione dei riscaldamenti; Rientro a scuola al freddo: aule gelide all'istituto comprensivo Mascagni, scatta la protesta dei genitori.

Classi al freddo, scatta la protesta al Mazzini di Sestri Ponente: “Aule a 12 gradi, impossibile fare lezione” - Il collettivo Osa: “In quanto studenti riteniamo inaccettabile fare lezione al ... ilsecoloxix.it